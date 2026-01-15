Белоруссию и Россию призвали создать центры реагирования на фейки

МИНСК, 15 янв — РИА Новости. Белоруссии и РФ необходимо создать общие информационные центры для оперативного реагирования на фейки и скоординированного распространения правдивой информации, заявил в интервью РИА Новости председатель постоянной комиссии Национального собрания Белоруссии по национальной безопасности, председатель комиссии Парламентского Собрания Белоруссии и России по безопасности и обороне Геннадий Лепешко.
«Защитить информационное пространство Союзного государства можем только совместными усилиями. Для этого необходимо создание общих информационных центров для оперативного реагирования на фейки и скоординированного распространения правдивой информации», — сказал Лепешко, отвечая на вопрос как защитить информпространство от дезинформации и фейковых новостей.
По словам депутата, борьба с дезинформацией и фейками требует комплексного подхода.
В частности, необходимо повышение медиаграмотности граждан — это критическая оценка заголовков, источников информации, дат, ошибок, а также разработка медиа-образовательных программ, считает Лепешко.
«Активное разоблачение фейков госструктурами и медиа, путем проведения информационно-разъяснительной работы. Распространение информации о собственной стране, разъяснение политики властей и разоблачение инсинуаций. Развитие “правдозащитной” деятельности в СМИ, где официальные источники должны оперативно разоблачать и опровергать ложную информацию, учить пользователей распознавать манипулятивные техники, формируя информационный иммунитет», — перечислил председатель комиссии по безопасности некоторые аспекты деятельности по борьбе с фейками.
По словам Лепешко, надо обмениваться лучшими практиками, делиться опытом в сфере борьбы с дезинформацией, создавать совместные медиапроекты, направленные на популяризацию общих ценностей и культурного наследия, это повысит устойчивость к внешнему информационному давлению.
Возможна разработка общих методичек для журналистов и граждан по выявлению фейков, полагает он.
«Работа должна проводиться на системной основе, всеми госструктурами, на упреждение и реакция на дезинформацию и фейки должна быть мгновенной. Как говорят в народе: “первый докладывает, а второй оправдывается”. И здесь необходимо занимать не только оборонительную позицию, но и наступать», — уверен председатель комиссии Парламентского Собрания Белоруссии и России по безопасности и обороне.