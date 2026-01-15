В Омске порыв теплотрассы заливает двор кипятком вторые сутки

Однако приступить к ремонту в ближайшее время коммунальщики не планируют. Причина — установившиеся в Омске аномально низкие температуры. По данным компании, начало работ сейчас может привести к ограничению теплоснабжения жилых домов, чего стараются избежать в период сильных морозов.