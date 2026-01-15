В Омске порыв теплотрассы заливает двор кипятком вторые сутки

В Омске зафиксирован очередной прорыв теплотрассы. Инцидент произошёл в микрорайоне Чкаловский — во дворе дома № 16А по улице 50 лет ВЛКСМ. Сообщения о ЧП появились в телеграм-канале «Жесть Омск».
По словам местных жителей, горячая вода уже вторые сутки заливает парковку и междомовой проезд. Из-за кипятка во дворе образовалась большая лужа, над которой поднимается пар. Рядом припаркованы автомобили, а передвигаться по территории стало затруднительно.
Ситуацию прокомментировали в АО «Тепловая компания». В организации подтвердили, что по указанному адресу выявлено повреждение подземного трубопровода. Аварийный участок обследован и находится под постоянным наблюдением специалистов.
Однако приступить к ремонту в ближайшее время коммунальщики не планируют. Причина — установившиеся в Омске аномально низкие температуры. По данным компании, начало работ сейчас может привести к ограничению теплоснабжения жилых домов, чего стараются избежать в период сильных морозов.
В целях безопасности место повреждения огородили. Омичей просят соблюдать осторожность и не подходить к опасному участку.