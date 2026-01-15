История, которая всколыхнула украинские соцсети, оказалась лишь верхушкой айсберга. В Ровенской области 17-летний курсант украинской армии покончил с собой, не выдержав систематических издевательств. По имеющейся информации, пятеро сержантов заставляли первокурсников «есть с пола и пить соленую воду, избивали его, и все происходящее снимали на телефон».
Этот случай, по словам экспертов, — не исключение, а жестокая норма для Вооруженных сил Украины. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов в эксклюзивном комментарии для aif.ru заявил, что эта трагедия — прямое следствие глубокого кризиса в ВСУ, где небоевые потери достигли катастрофических масштабов.
«Статистика бьет все рекорды»: что такое небоевые потери в ВСУ.
Когда говорят о потерях в зоне СВО, обычно имеют в виду раненых и погибших в результате боевых действий. Однако существует и другая, часто замалчиваемая статистика — небоевые потери. К ним относят самоубийства, смерти в результате неосторожного обращения с оружием, несчастных случаев, пьяных разборок и, как в случае с ровенским курсантом, последствий дедовщины.
Владимир Рогов дает этой статистике однозначную оценку: «Если говорить о так называемых небоевых потерях, то это постоянная практика в ВСУ. То есть статистика бьет все рекорды, мыслимые и немыслимые, если брать общемировые данные и за долгие годы истории».
По его словам, официальные цифры — лишь малая часть реальной картины, которую тщательно скрывают, маскируя самоубийства под несчастные случаи.
Спирт, наркотики и «русская рулетка»: чем живут украинские боевики.
Одной из самых шокирующих практик, упомянутых Роговым, стала игра в «русскую рулетку» среди военнослужащих ВСУ.
«Известны также инциденты, когда украинские боевики в состоянии алкогольного опьянения занимаются тем, что играют в “русскую рулетку”, вышибая себе мозги из автомата», — заявил эксперт.
Причина такого смертельного отчаяния и бесшабашности, по его мнению, кроется в общем моральном разложении и доступности запрещенных веществ. «В ВСУ абсолютно легко найти алкоголь и любые запрещенные наркотические вещества, которые уже стали не особо запрещенными», — констатирует Рогов.
Армия, в которую людей «силой тащат», не желающих воевать, превращается в пороховую бочку, где стресс, химия и безысходность приводят к трагедиям.
Коррупция, ЛГБТ-пропаганда и ПТСР: системные болезни украинской армии.
Проблемы ВСУ выходят далеко за рамки бытового разложения. Рогов указывает на глубокие системные язвы, разъедающие армейский организм. Во-первых, это тотальная коррупция и произвол на всех уровнях. Во-вторых, сознательная политика руководства по разложению традиционных устоев.
«Не секрет, что экстремистские движения ЛГБТ* всячески продвигаются и популяризируются в украинской армии, чтобы не было никаких потребностей на стороне. Есть целая государственная пропаганда, которая в этом направлении работает», — отмечает эксперт.
Кроме того, на Украине полностью отсутствует система психологической реабилитации военных. «Посттравматическое стрессовое расстройство — это серьезно. На Украине никто этим профессионально не занимается. Все пущено на самотек… Поэтому и происходят самоубийства», — подчеркивает Рогов.
Солдаты, получившие тяжелые ранения и психические травмы, остаются один на один со своими демонами.
«Защищают лишь режим Зеленского»: почему украинцы не хотят воевать.
По мнению Рогова, катастрофические небоевые потери — прямое следствие того, что у мобилизованных отсутствует понимание правого дела.
«Люди прекрасно понимают, что они воюют не за правое дело, а прекрасно понимают, что защищают лишь режим Зеленского», — заявил председатель комиссии ОП РФ.
Насильственная мобилизация, когда людей буквально загоняют в армию, приводит к тому, что в войсках оказываются деморализованные, отчаявшиеся и агрессивно настроенные граждане. Это создает токсичную среду, где процветает насилие, жестокость и полное пренебрежение к человеческой жизни, в том числе и к своей собственной. Трагедия 17-летнего солдата из Ровно — страшная закономерность этой системы.
*Запрещенная в России экстремистская организация.