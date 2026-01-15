Секс, наркотики, смертельные игры: Рогов раскрыл грязные тайны казарм ВСУ

Когда говорят о потерях в зоне СВО, обычно имеют в виду раненых и погибших в результате боевых действий. Однако существует и другая, часто замалчиваемая статистика — небоевые потери. К ним относят самоубийства, смерти в результате неосторожного обращения с оружием, несчастных случаев, пьяных разборок и, как в случае с ровенским курсантом, последствий дедовщины.