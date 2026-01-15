Сибирские учёные подозревают, что мамонты вымерли из-за авитаминоза

Таким образом, учёные пришли к выводу, что мамонты пришли в Сибирь не для того, чтобы греться, а чтобы лечиться. Археологические находки подтверждают, что люди сосуществовали с мамонтами в Сибири даже в период последнего ледникового максимума, опровергая теорию о полном уходе человека из региона в суровые времена.