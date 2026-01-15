Сибирские учёные подозревают, что мамонты вымерли из-за авитаминоза

Учёные исследовали дентин 29 мамонтов с палеонтологического памятника «Волчья Грива», который находится в Каргатском районе Новосибирской области. Они обнаружили, что у этих мамонтов было сильно завышенное содержание изотопа азота. Дальнейшие исследования показали, что у «каргатских» мамонтов наблюдался дефицит кальция, магния и натрия из-за обеднения почв их среды обитания.
Руководитель исследований Минприроды Сергей Лещинский выдвинул теорию, что мамонты пришли в Сибирь именно для восполнения уровня недостающих минералов. Этот дефицит мог вызвать «эпидемию» заболеваний костей. В костях мамонтов также были обнаружены следы древних патогенных бактерий, которые вызывали у животных серьёзные проблемы со здоровьем суставов и кожи.
Таким образом, учёные пришли к выводу, что мамонты пришли в Сибирь не для того, чтобы греться, а чтобы лечиться. Археологические находки подтверждают, что люди сосуществовали с мамонтами в Сибири даже в период последнего ледникового максимума, опровергая теорию о полном уходе человека из региона в суровые времена.
«Волчья Грива» представляет собой 11-метровую возвышенность в Каргатском районе, где учёные обнаружили мамонтовую «братскую могилу». С 2007 года это место имеет статус палеонтологического памятника природы областного значения.
Марина Злобина.