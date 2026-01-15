Прокуратура проверяет ДТП со школьным автобусом на трассе «Саяны»

Тесинская Средняя общеобразовательная школа организовала перевозку 13 учащихся 16 лет вместе с сопровождающим в военкомат для постановки на учет. В результате аварии погиб водитель легкового автомобиля, а один из школьников — 16-летний ученик 9-го класса — был госпитализирован.