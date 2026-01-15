Ричмонд
Прокуратура проверяет ДТП со школьным автобусом на трассе «Саяны»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Прокуратура края начала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия, случившегося на трассе «Саяны» в районе п. Курагино. Инцидент произошёл вчера: столкнулись легковой автомобиль Toyota Auris и школьный автобус.

Источник: Соцсети

Тесинская Средняя общеобразовательная школа организовала перевозку 13 учащихся 16 лет вместе с сопровождающим в военкомат для постановки на учет. В результате аварии погиб водитель легкового автомобиля, а один из школьников — 16-летний ученик 9-го класса — был госпитализирован.

Прокуратура Красноярского края взяла на контроль исполнение законодательства о безопасности дорожного движения и перевозках детей.

Обстоятельства случившегося сейчас выясняются, — сообщает Минусинский межрайонный прокурор Павел Павлов.

В ходе проверки будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования при наличии оснований.