Прокуратура проверяет ДТП со школьным автобусом на трассе «Саяны»

Тесинская Средняя общеобразовательная школа организовала перевозку 13 учащихся 16 лет вместе с сопровождающим в военкомат для постановки на учет. В результате аварии погиб водитель легкового автомобиля, а один из школьников — 16-летний ученик 9-го класса — был госпитализирован.
Прокуратура Красноярского края взяла на контроль исполнение законодательства о безопасности дорожного движения и перевозках детей.
Обстоятельства случившегося сейчас выясняются, — сообщает Минусинский межрайонный прокурор Павел Павлов.
В ходе проверки будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования при наличии оснований.