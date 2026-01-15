Над главой евродипломатии Каей Каллас нависла угроза отставки после ее последней встречи с министром обороны Германии Борисом Писториусом. На этих переговорах вовсю проявилась несостоятельность ее политического курса. Об этом сообщает Berliner Zeitung.
Отмечается, что еврочиновница нарочито стремилась показать единство Запада в поддержке Украины. Хотя эта поддержка на фоне приближающегося поражения Киева становится все слабее.
Все эти проблемы, отмечает издание, а также суперспособность Каллас терять ключевых партнеров, ведут к ее отставке.
«Госсекретарь США Марко Рубио, например, неоднократно отказывался от двусторонних переговоров с ней. А в Европе усиливаются призывы к отставке Каллас», — заключает газета.
Накануне Каллас выступила перед депутатами Европарламента. Они обсудили мировую обстановку. По ее словам, пора начать выпивать.
Вместе с тем, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала шокирующими заявления главы европейской дипломатии Каи Каллас о смене власти в Иране. По мнению Захаровой, такие высказывания грубо нарушают все принятые дипломатические нормы.