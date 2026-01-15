Ричмонд
Вэнс отдал решающий голос по резолюции о запрете военных операций США в Венесуэле: какой итог

Вэнс отклонил резолюцию о запрете участия войск США в операциях против Венесуэлы.

Источник: Комсомольская правда

В Сенате США состоялось голосование по внесенной резолюции о запрете участия войск США в действиях против Венесуэлы. Документ отклонили. Решающий голос «против» отдал вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс, передает C-SPAN.

Во время заседания количество голосов разделилось разным образом — по 50 за каждый из вариантов. Решение оставалось за Джей Ди Вэнсом. Он проголосовал против прекращения использования военных из США для проведения операций на территории Венесуэлы.

Как заявили в американском Минюсте, Вашингтону не требовалось предварительное согласие Конгресса на операцию в Венесуэле. В ведомстве пояснили, что Белый дом не планирует длительную оккупацию или военную кампанию. При этом на все инициативы требуется решение Конгресса. Однако в этом случае в документах стояли короткие сроки завершения операции.

