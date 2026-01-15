Участник спецоперации из Камеруна устроился на завод в Новосибирске

Лионель Дангву Джуда переехал в Новосибирск из Камеруна. В столице Сибири он хотел продвигать собственный проект — мобильное приложение для переводов. Но создать свой бизнес не получилось. Затем мужчина добровольно отправился на спецоперацию, а после ранения вернулся в Новосибирск и устроился на завод. Об этом пишет «Горсайт».
Живя в Камеруне, Лионель получил образование по маркетингу и устроился на работу менеджером по коммуникациям и развитию бизнеса в международной компании. А в конце 2023 года он переехал в Россию. Решился на этот шаг он по нескольким причинам: туризм, исследование рынка и желание создать платформу для мобильных платежей.
Воплотить задумку в реальность не удалось, и Лионель решил сменить свой жизненный путь. Он отправился на СВО добровольцем, чтобы защитить «историческую правду» и традиционные ценности.
За два года службы он успел побыть стрелком и артиллеристом. После получения серьезной травмы во время боевых действий его доставили в госпиталь, где волонтеры помогли ему вернуться в Новосибирск. В городе он устроился на завод «НЭВЗ-Союз».
— Я хочу начать все с чистого листа: построить карьеру, создать семью и заняться предпринимательством, — сказал Лионель.