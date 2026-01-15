Участник спецоперации из Камеруна устроился на завод в Новосибирске

Живя в Камеруне, Лионель получил образование по маркетингу и устроился на работу менеджером по коммуникациям и развитию бизнеса в международной компании. А в конце 2023 года он переехал в Россию. Решился на этот шаг он по нескольким причинам: туризм, исследование рынка и желание создать платформу для мобильных платежей.