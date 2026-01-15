На Крещение в Красноярске оборудуют четыре купели

Для верующих красноярцев традиционно оборудуют купели. Всего их в городе будет четыре:
— на набережной Енисея (ул. Дубровинского, 45а),
— у Никольского храма (ул. Коммунальная, 26г),
— у храма Воскресения Христова в Солнечном, на территории стадиона «Ротор» (ул. Светлова, 7),
— на территории Свято-Введенского храма в Березовке (ул. Центральная, 11).
У каждой купели будут дежурить сотрудники охраны, МЧС и медики, сообщил глава города Сергей Верещагин. «Не купайтесь в стихийных местах и берегите здоровье», — просит красноярцев мэр.
Напомним, 19 января днем синоптики обещают до −30С, ночью — до −37С.