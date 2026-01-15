Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Крещение в Красноярске оборудуют четыре купели

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Крещение Господне — одно из главных христианских праздников. Дата празднования остается фиксированной из года в год — 19 января, что соответствует 6 января по юлианскому календарю.

Источник: НИА Красноярск

Для верующих красноярцев традиционно оборудуют купели. Всего их в городе будет четыре:

— на набережной Енисея (ул. Дубровинского, 45а),

— у Никольского храма (ул. Коммунальная, 26г),

— у храма Воскресения Христова в Солнечном, на территории стадиона «Ротор» (ул. Светлова, 7),

— на территории Свято-Введенского храма в Березовке (ул. Центральная, 11).

У каждой купели будут дежурить сотрудники охраны, МЧС и медики, сообщил глава города Сергей Верещагин. «Не купайтесь в стихийных местах и берегите здоровье», — просит красноярцев мэр.

Напомним, 19 января днем синоптики обещают до −30С, ночью — до −37С.