Air Astana обратилась к пассажирам из-за ситуации в Иране

Рейсы в Шарм-эль-Шейх, Дубай, Доху, Медину будут выполняться в облет воздушного пространства Ирана. Передает пресс-служба авиакомпании.
«Air Astana внимательно отслеживает ситуацию. Просим пассажиров проверять статус рейсов, так как ожидаются изменения во времени вылетов и прилетов в аэропорты назначения», — говорится в сообщении.
Уточнять подробности можно в центре бронирования и информации по номерам:
+7 (727) 244 44 77; +7 702 702 44 77.
Также авиакомпания предоставила номера телефонов, необходимых в случае задержек и отмены рейсов:
+7 (727) 244 44 78;WhatsApp: +7 702 702 00 74.
Также необходимо обратить внимание на объявление штормового предупреждения в 16 областях Казахстана на 15 января.