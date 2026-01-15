Ричмонд
Air Astana обратилась к пассажирам из-за ситуации в Иране

15 января в авиакомпании Air Astana проинформировали об изменениях в маршруте некоторых регулярных и чартерных рейсов Air Astana в связи с закрытием воздушного пространства Ирана, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Рейсы в Шарм-эль-Шейх, Дубай, Доху, Медину будут выполняться в облет воздушного пространства Ирана. Передает пресс-служба авиакомпании.

«Air Astana внимательно отслеживает ситуацию. Просим пассажиров проверять статус рейсов, так как ожидаются изменения во времени вылетов и прилетов в аэропорты назначения», — говорится в сообщении.

Уточнять подробности можно в центре бронирования и информации по номерам:

+7 (727) 244 44 77; +7 702 702 44 77.

Также авиакомпания предоставила номера телефонов, необходимых в случае задержек и отмены рейсов:

+7 (727) 244 44 78;WhatsApp: +7 702 702 00 74.

Также необходимо обратить внимание на объявление штормового предупреждения в 16 областях Казахстана на 15 января.