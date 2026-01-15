Ричмонд
В Хабаровске офтальмологи прооперируют старейшую жительницу региона

В Хабаровске медики готовят к операции на глаза долгожительницу — женщине исполнилось 111 лет.

Источник: Российская газета

Как сообщили в Хабаровском филиале МНТК «Микрохирургия глаза», самая пожилая жительница региона Мария Огиенко обратилась к врачам за помощью. Мария Пахомовна еще пару лет назад читала самостоятельно газеты и книги, а сейчас зрение заметно ухудшилось. Женщина пожаловалась родным, те отвезли бабушку в больницу, где ей сделали тщательное диагностическое обследование. Диагноз — катаракта.

Долгожительница решилась на операцию по замене хрусталиков — медицинское вмешательство в центре могут провести в любом возрасте.