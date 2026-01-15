Губернатор Хоценко провел встречу с главой Омского района Долматовым

Накануне, 14 января 2026 года, губернатор Виталий Хоценко провел рабочую встречу с главами Омского и Тевризского районов, в ходе которой были рассмотрены вопросы социально-экономического развития территорий.
Как заявили в пресс-службе губернатора и регионального правительства, глава Омского района Геннадий Долматов проинформировал о ходе строительства школы в микрорайоне Ясная Поляна — работы ведутся в соответствии с графиком.
В этом году продолжится модернизация детских оздоровительных лагерей. Два модульных корпуса, возведенные в лагере «Солнечная поляна» в прошлом году, уже этим летом примут около 100 детей.
Также объявлено, что в ближайшее время в Омском районе начнет работу центр «Казачья застава», где будут созданы условия для патриотического воспитания детей и молодежи.
Подводя итоги встречи, Виталий Хоценко подчеркнул важность постоянного прямого диалога муниципальных властей с жителями, в том числе в отдаленных населенных пунктах. Глава региона отметил, что особого внимания требуют ветераны и участники СВО, а также их родные.