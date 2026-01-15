Повышение пенсий: как многодетные в Татарстане могут увеличить размер выплат

Но до прошлого года действовало ограничение, согласно которому при расчете пенсии учитывались не более четырех декретных отпусков. Иными словами, за период нахождения в отпуске по уходу за ребенком женщина могла получить не более 6 лет страхового стажа. Если же она уходила в декрет в пятый и последующие разы, то эти отпуска уже не учитывались, а значит, она не получала ни страховой стаж, ни пенсионные баллы.