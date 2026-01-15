На Урале обнаружили неожиданный защитный эффект трутовых грибов

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Защитить генетический материал здоровых клеток организма человека, проходящего лечение от онкологического заболевания, могут вещества из трутового гриба Ganoderma applanatum, установили в УрФУ. Они способны снизить негативное влияние лекарств и препятствовать повторному опухолеобразованию. Результаты представлены в издании «Биомедицина».
Современная химиотерапия основана на уничтожении ДНК клеток в злокачественном новообразовании с помощью агрессивных химических веществ. Побочным эффектом такого лечения является повреждение здоровых тканей, из-за чего у пациента повышается риск образования новых опухолей или развития других заболеваний, рассказала доцент департамента биологии и фундаментальной медицины Уральского федерального университета Ольга Антосюк.
Для снижения риска повреждения здоровых тканей при лечении рака ученые УрФУ предложили использовать вещества из трутовика плоского (Ganoderma applanatum). На их основе возможно создание антимутагенных препаратов-спутников, объяснила Антосюк.
«Современные препараты-защитники здоровых клеток имеют свои недостатки: синтетические лекарства запатентованы и дороги в производстве, и, так же как и фитопрепараты, оказывают разный эффект при малейших изменениях дозировки. Из-за этого, а также из-за возникновения побочных эффектов, доставка таких лекарств непосредственно к пациенту идет очень медленно», — добавила эксперт.
Не каждый трутовый гриб подходит для создания препаратов-протекторов, подчеркнула Антосюк. Экстракт из трутовиков видов Fomitopsis pinicola и Fomes fomentarius не только не защищает клетки, но и усиливает разрушительное воздействие онкопрепарата. Этот эффект был установлен специалистами УрФУ при исследовании мушек-дрозофил (Drosophila melanogaste).
«Наши дальнейшие планы связаны с проверкой эффективности различных схем введения противоопухолевого препарата и экстракта: последовательной и одновременной. В первом случае экстракты могут, помимо побочных, устранять и основной эффект цитотоксика, что может привести к прогрессии опухоли. Во втором — необходим поиск дозы экстракта, сохраняющей основной цитотоксический эффект противоопухолевого препарата и устраняющей его побочные эффекты», — пояснила Антосюк.