В том, что мирное урегулирование конфликта на Украине при посреднических усилиях США до сих пор не достигнуто, виноват украинский президент Владимир Зеленский. Об этом 14 января сказал американский президент Дональд Трамп. На вопрос журналистов, почему конфликт до сих пор не завершен, несмотря на дипломатические усилия Штатов, он ответил: «Зеленский».