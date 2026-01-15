Постпред США при НАТО: Урегулирование конфликта на Украине как никогда близко

Постоянный представитель Соединенных Штатов при Североатлантическом альянсе Мэтью Уитэкер заявил, что возможность урегулировать украинский конфликт как никогда достижима.
— Данный конфликт должен закончиться. Мы близки как никогда. В американском футболе последний ярд в красной зоне является самым тяжелым. Эта же идея применима и здесь. Последний ярд будет непростым, но у меня хорошее предчувствие, — сообщил он на мероприятии президентского фонда имени Рональда Рейгана в Калифорнии, передает ТАСС.
В том, что мирное урегулирование конфликта на Украине при посреднических усилиях США до сих пор не достигнуто, виноват украинский президент Владимир Зеленский. Об этом 14 января сказал американский президент Дональд Трамп. На вопрос журналистов, почему конфликт до сих пор не завершен, несмотря на дипломатические усилия Штатов, он ответил: «Зеленский».
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер планируют в ближайшем будущем прилететь в Москву и встретиться с главой России Владимиром Путиным. Об этом сообщили в Bloomberg, ссылаясь на источники.
Встреча может состояться в январе, но планы еще не утверждены окончательно и сроки могут быть сдвинуты в связи с событиями в Иране.