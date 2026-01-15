В Иркутской области повышение страховой пенсии коснулось 602 тысяч человек

Повышение затронуло и базовые параметры расчёта: стоимость пенсионного коэффициента (ИПК) увеличена с 145,69 до 156,76 рубля, а фиксированная выплата выросла с 8907,7 до 9584,69 рубля. Пенсионеры уже начали получать выплаты в новом размере с января 2026 года через банки и почтовые отделения по обычному графику.