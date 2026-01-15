В Иркутской области повышение страховой пенсии коснулось 602 тысяч человек

В Иркутской области проиндексировали страховые пенсии на 7,6%. Как сообщили КП-Иркутск в Отделении Социального фонда России по региону, повышение коснулось более 602 тысяч человек, включая как неработающих, так и работающих пенсионеров.
— После индексации средний размер пенсии по старости вырос примерно на 2 тысячи рублей и составил около 28,6 тысяч рублей. Также повышены пенсии по инвалидности и потере кормильца, — говорится в сообщении Соцфонда.
Повышение затронуло и базовые параметры расчёта: стоимость пенсионного коэффициента (ИПК) увеличена с 145,69 до 156,76 рубля, а фиксированная выплата выросла с 8907,7 до 9584,69 рубля. Пенсионеры уже начали получать выплаты в новом размере с января 2026 года через банки и почтовые отделения по обычному графику.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что с 1 января 2026 года в Иркутской области увеличили выплаты для семей с детьми и беременных женщин.