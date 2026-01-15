Омичи заявили о закрытии сельской школы на 300 учеников

В телеграм-канале «Новости Омска |Жесть» в среду, 14 января 2026 года, появилось сообщение о закрытии школы в селе Сосновка Азовского района. По словам омичей, без школы остались более 300 учеников образовательного учреждения, в том числе ребята из других деревень.