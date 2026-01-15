СК Подмосковья помог возместить почти 10 млрд по коррупционным преступлениям

Без малого 10 млрд рублей удалось возместить благодаря работе сотрудников ГСУ Следственного комитета России по Московской области по коррупционным и экономическим преступлениям в 2025 году. Об этом рассказали KP.RU в ГСУ СК России по Московской области.
Речь идёт о взятках, мошенничестве, легализации полученных преступным путём доходов, налоговых махинациях и других подобных преступлениях. В частности, в 2025 году вынесли приговор девяти фигурантам масштабного коррупционного дела.
«Двое из них являлись должностными лицами Минприроды России. Следствие установило, что с июля 2020 по март 2024 они получили взятки на 26 млн рублей за то, что согласовывали на территориях особо охраняемых природных территорий “социально экономическую деятельность”, — рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий, добавив, что одного из сотрудников Минприроды приговорили к 8,5 годам лишения свободы со штрафом 10 млн и конфискацией имущества 26 млн рублей.
Ранее Генпрокуратура сообщила о 24% росте коррупционных преступлений в России.
Рейтинг «самых богатых коррупционеров» 2025 года в России здесь на KP.RU.