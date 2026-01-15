Понятые, монтировка, вскрытие замков: юрист расписал выселение Долиной

«Судебные приставы будут действовать строго по процедуре, прописанной в законе. Все эти договоренности — “давайте 19-го”, “давайте 20-го” либо “27 января” — в данном случае уже не смогут повлиять на их действия. Если приставы начнут затягивать процесс хотя бы на один, два или пять дней, вышестоящее начальство либо прокуратура проведет проверку и зададут им вопрос: “Почему вы не исполняете установленные законом сроки по этому резонансному делу?”» — сказал Хаминский.