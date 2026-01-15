Понятые, монтировка, вскрытие замков: юрист расписал выселение Долиной

Суды давно вынесли решения, апелляции исчерпаны, но элитная квартира в престижном районе Москвы так и не перешла к законной владелице. Теперь в дело вступила Федеральная служба судебных приставов. Главное управление ФССП по Москве официально возбудило исполнительное производство в отношении народной артистки России Ларисы Долиной. Это означает, что период ожидания и отсрочек закончился. Начинается финальная и самая жесткая стадия — принудительное исполнение решения суда о передаче квартиры в Хамовниках Полине Лурье.
Юрист Александр Хаминский, комментируя ситуацию, пояснил: «Производство возбудили 12 января. В его рамках предоставляется срок для второго добровольного исполнения судебного решения. Первое добровольное исполнение — это когда решение вступило в законную силу, сторона об этом уведомлена и самостоятельно его исполняет. Второе добровольное исполнение — когда первой возможностью не воспользовались. В этом случае возбуждается исполнительное производство и должнику дается пять дней».
«День в день, минута в минуту»: почему отсрочки больше невозможны.
Пятидневный срок, который вызывает у публики много вопросов, начинает отсчитываться не с даты публикации новостей в СМИ, а с момента официального уведомления должника. И здесь, по словам Хаминского, современные технологии практически исключают формальные поводы для затягивания процесса.
«Пятидневный срок отсчитывается с момента направления соответствующего уведомления должнику. Сейчас, благодаря сервисам “Госуслуги” и “Госпочта”, такие оповещения приходят практические мгновенно: “день в день, минута в минуту”. Поэтому отсутствие Долиной не будет считаться уважительной причиной для задержки исполнения требований, ведь она осведомлена о судебных решениях и своих гражданских обязанностях по делу», — отметил юрист.
Этот комментарий закрывает возможные спекуляции о том, что певица, находясь за границей, может сослаться на неполучение документов. Юридически она считается извещенной, и часы уже тикают.
Сценарий принудительного выселения: понятые, вскрытие дверей и склад для вещей.
Если ключи от квартиры в установленный срок добровольно переданы не будут, судебные приставы начнут действия по четкому регламенту. Александр Хаминский подробно описал эту процедуру, которая может превратиться в неприглядное, но законное шоу.
«Процедура принудительного исполнения судебного решения происходит следующим образом: приглашаются двое понятых, в их присутствии вскрываются двери; оставшиеся в жилье вещи выносятся и перевозятся на склад временного хранения. Затем составляется акт о передаче квартиры новому владельцу», — сказал Хаминский.
Интересно, что непосредственное присутствие Полины Лурье при вскрытии квартиры не требуется.
«Присутствие Лурье при самой процедуре вскрытия квартиры не обязательно, так как она не является должником в данном производстве. Ее вызовут для составления акта о передаче ей недвижимости. Вместо Лурье может присутствовать адвокат при наличии соответствующей доверенности. Присутствие полиции тоже необязательно, так как у судебных приставов есть полномочия», — пояснил юрист.
«Вопросов не будет»: почему приставы не станут затягивать с делом Долиной.
В обычной практике исполнение некоторых решений может растягиваться на недели и даже месяцы. Но дело Долиной — не рядовое. Хаминский прямо заявил, что в этой ситуации приставы будут действовать максимально быстро и строго в рамках закона.
«Если вопрос, допустим, какой-нибудь бытовой — один человек другому две тысячи рублей не может отдать, и для принудительного исполнения судебного решения надо прийти и условно старый телевизор изъять, то здесь все может происходить достаточно долго, потому что материальная часть невысока. Случай же Долиной другой», — отметил Хаминский.
Юрист напомнил, что к квартире в Хамовниках приковано внимание всей страны, в том числе и Верховного суда. И, учитывая резонанс дела, судебные приставы не станут затягивать с исполнением вынесенных решений.
Частные договоренности уже не помогут: законный срок — главный аргумент.
В последние дни в СМИ появлялась информация о неких договоренностях между сторонами и новых крайних сроках, например, до 20 или 27 января. Адвокат Полины Лурье, Светлана Свириденко, действительно сообщала, что представители Долиной ждут возвращения певицы из-за границы к 20 января. Однако Хаминский акцентирует: теперь все решает только Федеральная служба судебных приставов. Фото: Коллаж АиФ.
«Судебные приставы будут действовать строго по процедуре, прописанной в законе. Все эти договоренности — “давайте 19-го”, “давайте 20-го” либо “27 января” — в данном случае уже не смогут повлиять на их действия. Если приставы начнут затягивать процесс хотя бы на один, два или пять дней, вышестоящее начальство либо прокуратура проведет проверку и зададут им вопрос: “Почему вы не исполняете установленные законом сроки по этому резонансному делу?”» — сказал Хаминский.
Таким образом, если в ближайшие дни Лариса Долина лично не появится в квартире в Хамовниках с ключами для передачи Полине Лурье, следующее посещение этого адреса будет совершено судебными приставами со слесарем и понятыми.
Что дальше: последствия для Долиной.
Исполнительное производство — это не только вскрытие дверей. Это комплекс мер, который ФССП может применять к должнику. Ранее уже сообщалось, что Долиной могут запретить выезд из России после отказа передать квартиру Лурье. Это ограничение может быть наложено приставами в любой момент, если они сочтут, что оно будет способствовать исполнению решения суда.
Параллельно с судебной тяжбой происходят изменения и в профессиональной жизни певицы. Напомним, юбилейный концерт Ларисы Долиной, планировавшийся в Санкт-Петербурге на 25 февраля, перенесли на 15 ноября. Организаторы официально ссылаются на творческие планы, однако в прессе изменение даты увязывают именно с желанием избежать дополнительного медийного внимания на фоне скандала с недвижимостью.
Остается ждать развития событий. По закону, пятидневный срок для добровольного исполнения уже идет. И если ключи не будут переданы, следующий акт этой длительной драмы развернется прямо у дверей элитной квартиры в Хамовниках, где будут дежурить журналисты, а судебные приставы начнут свою работу по вскрытию помещения.