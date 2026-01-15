ГАИ проводит сплошные проверки автобусов в Уфе

Прямо сейчас в Уфе проходят традиционные сплошные проверки пассажирского транспорта. Мероприятия направлены на повышение уровня безопасности пассажирских перевозок, а также снижение уровня аварийности в данном направлении, сообщили в госавтоинспекции города.
Автоинспекторы проверяют наличие и соответствие всей необходимой документации, в том числе иностранные водительские удостоверения и разрешения на работу в России. Также проверяется техническое состояние автотранспорта в соответствии с установленными требованиями.
Ранее сообщалось, что в Башкирии задержали подростка-водителя.