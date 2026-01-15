Россиянам назвали условия, при которых можно не идти на работу

Сотрудники имеют право не выходить на работу в случае снежных бурь, пожаров, землетрясений, если они предварительно уведомили об этом работодателя. Об этом заявил главный технический инспектор труда федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Алексей Безюков.
Он отметил, что трудящийся может подтвердить неблагоприятные погодные условия с помощью данных от метеорологических служб, публикаций в СМИ или информации от дорожных организаций города.
— Конечно, не все работодатели согласны с такой позицией, кроме того, трудовое законодательство не дает четкого определения понятия «уважительной причины» для отсутствия на рабочем месте, но тем не менее суды, вплоть до Верховного суда, встают на сторону работника, не позволяя работодателю уволить человека по статье за прогул, — отметил Безюков в беседе с РИА Новости.
9 января в Москве прошел рекордный за последние 56 лет снегопад. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что за сутки выпало 42 процента от месячной нормы осадков.
Температура воздуха упадет до минус 23 градусов в воскресенье ночью, 18 января, в Москве. Об этом сообщили в Гидрометцентре России. По данным синоптиков, в субботу, 17 января, температура ночью в столице составит 15−17 градусов мороза, а днем будет минус 13−11 градусов.
«Желтый» уровень опасности ввели в Москве до вечера 15 января: причиной стала гололедица.