Двое погибли при падении строительного крана в Бангкоке

Два человека стали жертвами падения строительного крана на скоростную трассу в пригороде Бангкока. Об этом информирует издание Manager Online.
Сообщается, что кран рухнул на скоростную автомагистраль и упал на два автомобиля, которые в этот момент проезжали по ней. Кроме погибших, несколько человек пострадали.
За день до этого в Таиланде произошло аналогичное ЧП, однако его последствия были ещё более трагичными. Строительный кран рухнул на поезд, который следовал из Бангкока в провинцию Убонратчатани на северо-востоке. В результате происшествия погибло по меньшей мере 22 человека. Еще 55 пострадали.
Ранее сообщалось, что в Пермской области произошла страшная авария. Водителя «Рено» занесло, выбросило на встречную полосу, и он врезался в «Мицубиси». В аварии погибли три человека, среди них 5-летняя девочка, все они находились в салоне «Рено». Еще пять человек получили травмы.