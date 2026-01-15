Двое погибли при падении строительного крана в Бангкоке

За день до этого в Таиланде произошло аналогичное ЧП, однако его последствия были ещё более трагичными. Строительный кран рухнул на поезд, который следовал из Бангкока в провинцию Убонратчатани на северо-востоке. В результате происшествия погибло по меньшей мере 22 человека. Еще 55 пострадали.