Экс-футболист белорусского ФК «Ислочь» Адамс найден мертвым в Подмосковье

Источник: Комсомольская правда

Экс-футболист белорусского ФК «Ислочь», воспитанник московского ФК ЦСКА Лайонел Адамс найден мертвым в Подмосковье. Об этом сообщает РИА Новости.

Адамс был найден мертвым 14 января. Футболисту был 31 год. Свою карьеру он начинал в Академии и молодежной команде ПФК ЦСКА, которую покинул в 2014 году. А в 2014 году оставил ее и выступал за другие как российские, так и иностранные клубы.

В 2019 году Адамс перешел в белорусский футбольный клуб «Ислочь». Он подписал с командой контракт на два года. Однако после первого сезона контракт был расторгнут по соглашению сторон.

Ранее футболист «Нафтана» попал в жуткое ДТП из-за черного кота: «Сломаны обе ноги, кровоизлияние в мозг».

