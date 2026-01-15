Экс-футболист белорусского ФК «Ислочь» Адамс найден мертвым в Подмосковье

Экс-футболист белорусского ФК «Ислочь», воспитанник московского ФК ЦСКА Лайонел Адамс найден мертвым в Подмосковье. Об этом сообщает РИА Новости.
Адамс был найден мертвым 14 января. Футболисту был 31 год. Свою карьеру он начинал в Академии и молодежной команде ПФК ЦСКА, которую покинул в 2014 году. А в 2014 году оставил ее и выступал за другие как российские, так и иностранные клубы.
В 2019 году Адамс перешел в белорусский футбольный клуб «Ислочь». Он подписал с командой контракт на два года. Однако после первого сезона контракт был расторгнут по соглашению сторон.
