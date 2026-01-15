Ричмонд
Президент Путин наградил омского железнодорожника почетным званием

Его удостоен работник Западно-Сибирской железной дороги в Омской области.

Источник: Комсомольская правда

Президент РФ Владимир Путин подписал Указ о награждении почетными званиями. В числе удостоенных — работник Западно-Сибирской железной дороги в Омской области.

Звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации» присвоено монтеру пути Андрею Рутцу. Как рассказали в пресс-службе Омского региона Западно-Сибирской железной дороги — филиала ОАО «РЖД», трудовой стаж Рутца на железной дороге составляет 35 лет.

«За это время он показал себя профессионалом, ответственным и исполнительным сотрудником, стал наставником для девяти специалистов, которые сегодня трудятся на железной дороге», — сообщили в ведомстве.

Ранее Андрей Рутц был награжден за трудовые заслуги знаком «Почетный железнодорожник ОАО “Российские железные дороги” и знаком “За безупречный труд на железнодорожном транспорте 30 лет”.