За прогул не уволят: россиянам напомнили о праве остаться дома в непогоду

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) напомнила работникам о праве остаться дома при экстремальных погодных условиях. Сотрудники, не задействованные в ликвидации последствий ЧС, могут не выходить на работу во время снежных бурь, пожаров, наводнений или землетрясений, предварительно уведомив об этом руководство. Об этом РИА Новости сообщил главный технический инспектор труда ФНПР Алексей Безюков.
«Снежные заносы, пожары, наводнения, землетрясения, такие чрезвычайные ситуации дают возможность людям, не участвующим в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, не выходить на работу», — подчеркнул он.
Специалист добавил, что для подтверждения наличия опасной ситуации можно использовать данные метеослужб, официальные сводки дорожных и транспортных организаций, а также публикации в средствах массовой информации.
«Конечно, не все работодатели согласны с такой позицией, кроме того, трудовое законодательство не даёт чёткого определения понятия “уважительной причины” для отсутствия на рабочем месте, но тем не менее суды, вплоть до Верховного суда, встают на сторону работника, не позволяя работодателю уволить человека по статье за прогул», — отметил профсоюзный инспектор.
Напомним, что в начале года многие регионы России столкнулись с аномальной непогодой: от обильных снегопадов в Сочи и Ялте до сильной метели на Камчатке, которая, по прогнозам, продлится до конца недели.
Ранее ученые Томского госуниверситета обнаружили, что таяние вечной мерзлоты может вызвать цепочку изменений, похожих на эффект домино. По их выводам, этот процесс ускорит выбросы парниковых газов, органического углерода и опасных металлов в атмосферу.
Тем временем директор Департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина напомнила россиянам, что уменьшение заработной платы сотрудника — процедура, строго регламентированная трудовым законодательством. В случаях, предусмотренных ТК, у работодателя возникает обязанность письменно уведомить персонал о грядущих изменениях и причинах, которые к ним привели.