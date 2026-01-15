Омский «Авангард» сегодня сыграет с лидером КХЛ ЦСКА

Омичи принимают одного из самых принципиальных соперников сезона, начало матча — в 19:30.
Сегодня, 15 января, омский «Авангард» проведёт домашний матч регулярного чемпионата КХЛ. На льду G-Drive Арена команда встретится с московским ЦСКА. Стартовое вбрасывание запланировано на 19:30 по омскому времени.
Прямую трансляцию игры можно будет посмотреть в эфире «Матч ТВ», на омском «12 канале», а также онлайн — на платформе Кинопоиск по подписке «Яндекс Плюс».
К предстоящей встрече ЦСКА подходит в отличной форме. В последних 15 матчах команда под руководством Игоря Никитина лишь один раз проиграла в основное время. Ещё пять встреч москвичи уступили в серии буллитов, а девять матчей завершили победой.
История противостояния команд насчитывает 87 матчей. По количеству побед небольшое преимущество у ЦСКА — 42 выигрыша против 38 у «Авангарда», ещё семь встреч завершились вничью. Разница шайб также в пользу армейцев — 229:216.
В прошлом сезоне соперники обменялись домашними победами. 17 января в Омске «Авангард» уверенно обыграл ЦСКА со счётом 4:0, а 4 февраля в Москве армейцы взяли реванш, победив 2:1 в серии буллитов.