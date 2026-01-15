Российские военные пресекли попытку контрнаступления украинских подразделений, стремившихся прорваться к Купянску в Харьковской области. Информацию об этом предоставил начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма.
«На купянском направлении в течение суток подразделениями 6-й армии отражена контратака подразделений 1-й бригады нацгвардии в районе населенного пункта Осиново», — заявил Бигма.
Потери противника составили до 10 военнослужащих и бронированный автомобиль «Козак».
Ранее бомбы уничтожили переправу ВСУ через Оскол у Купянска-Узлового.
Также ранее стало известно, что военнослужащие российской армии сорвали ротацию боевиков ВСУ на константиновском направлении.