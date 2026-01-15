В центре Иркутска продают здание с планетарием за 150 миллионов рублей

В 130-м квартале Иркутска продаётся четырёхэтажное здание с планетарием. Согласно данным, размещённом на сайте бесплатных объявлений, объект выставлен на продажу за 150 миллионов рублей. Общая площадь строения составляет 1211 квадратных метров.
Сейчас все помещения здания сдаются в аренду. Помимо планетария, в нём располагаются музей, рестораны и офисы. Земельный участок площадью 748 кв. м. имеет разрешённое использование для предпринимательства. Аренда на землю оформлена до 2066 года.
