В центре Иркутска продают здание с планетарием за 150 миллионов рублей

Сейчас все помещения здания сдаются в аренду. Помимо планетария, в нём располагаются музей, рестораны и офисы. Земельный участок площадью 748 кв. м. имеет разрешённое использование для предпринимательства. Аренда на землю оформлена до 2066 года.