«Я не боюсь»: певица Слава рассказала, почему критиковала Долину в деле о квартире

Российская певица Анастасия Сланевская, выступающая под псевдонимом Слава, рассказала, почему раскритиковала коллегу Ларису Долину в деле о квартире в Хамовниках.
В интервью журналу «Теленеделя» артистка призналась, что не могла наблюдать за тем, как несправедливо отнеслись к покупательнице квартиры Полине Лурье. Слава добавила, что всегда выступает за справедливость.
— Мне позвонили Полина Лурье и ее адвокат Светлана, поблагодарили за поддержку. Было очень приятно услышать от них, что благодаря (…) моей позиции и честным высказываниям, сработал вот этот общественный резонанс. Я первая из артисток встала на защиту справедливости. И это сработало. Звонили коллеги, спрашивали: «Ты не боишься жестко и смело говорить?». Нет, я не боюсь! — заявила певица в беседе с журналом.
Ранее Сланевская призналась, что серьезно заболела в период новогодних праздников. При этом она предположила, что ее сглазили, намекнув, что причиной ее недуга могла стать эстрадная певица Лариса Долина.
15 декабря 2025 года Слава рассказала, что задумалась о возможности подать на Ларису Долину в суд, поскольку потенциальные покупатели ее квартиры решили отказаться от сделки за день до заключения. Певица отметила, что сделка сорвалась из-за скандала, в котором участвовали Долина и Полина Лурье.