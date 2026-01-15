«Я не боюсь»: певица Слава рассказала, почему критиковала Долину в деле о квартире

— Мне позвонили Полина Лурье и ее адвокат Светлана, поблагодарили за поддержку. Было очень приятно услышать от них, что благодаря (…) моей позиции и честным высказываниям, сработал вот этот общественный резонанс. Я первая из артисток встала на защиту справедливости. И это сработало. Звонили коллеги, спрашивали: «Ты не боишься жестко и смело говорить?». Нет, я не боюсь! — заявила певица в беседе с журналом.