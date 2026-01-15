Омичам рассказали, как недостаток сна влияет на организм

Праздничные выходные нередко приводят к сбою режима сна. После Нового года многие замечают трудности с засыпанием, частые пробуждения и чувство усталости по утрам. Врачи Балаковской городской клинической больницы пояснили, что такие симптомы могут указывать на инсомнию — расстройство сна, при котором его продолжительность или качество недостаточны для полноценного восстановления организма. Об этом сообщает телеканал «Саратов 24».
Нарушения сна могут проявляться по-разному: затруднённое засыпание, пробуждение среди ночи или раннее утреннее пробуждение без возможности снова уснуть. По словам специалистов, режим можно нарушить даже за один день, однако на его восстановление потребуются недели.
Хронический недосып способен снижать концентрацию, ослаблять иммунную систему, негативно сказываться на работе сердечно-сосудистой системы и увеличивать риск нарушений обмена веществ.
Среди распространённых причин «праздничной» бессонницы — сбитый режим дня, поздние ужины, длительное использование гаджетов, а также употребление кофе и алкоголя в вечернее время.
Чтобы восстановить здоровый сон, врачи рекомендуют придерживаться следующих правил:
ложиться спать и вставать в одно и то же время, включая выходные; постепенно сдвигать время отхода ко сну на 30−60 минут раньше; проветривать спальню перед сном (оптимальная температура — 18−25 °C, влажность около 60%); ограничить использование телефона перед сном, заменив его книгой, тёплой ванной или прогулкой; избегать дневного сна или сократить его до 20 минут; не принимать пищу минимум за 2,5−3 часа до сна; исключить кофеин и алкоголь во второй половине дня.