Омичам рассказали, как недостаток сна влияет на организм

ложиться спать и вставать в одно и то же время, включая выходные; постепенно сдвигать время отхода ко сну на 30−60 минут раньше; проветривать спальню перед сном (оптимальная температура — 18−25 °C, влажность около 60%); ограничить использование телефона перед сном, заменив его книгой, тёплой ванной или прогулкой; избегать дневного сна или сократить его до 20 минут; не принимать пищу минимум за 2,5−3 часа до сна; исключить кофеин и алкоголь во второй половине дня.