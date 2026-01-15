Омская прокуратура вернула муниципалитету 15 земельных участков

Ранее мы писали, что в Омской области сложилась тревожная ситуация с пожарной безопасностью на заброшенных землях. 38 тысяч гектаров сельхозугодий взяты на особый контроль. Речь идёт о земельных участках, которые годами не использовались по назначению, поросли бурьяном, сухой травой и кустарником, которые в случае пожара мгновенно вспыхивают, угрожая соседним лесам, деревням и дачным кооперативам.