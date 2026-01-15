Ричмонд
Омская прокуратура вернула муниципалитету 15 земельных участков

Участки в Омском районе площадью 14 тысяч квадратных метров по назначению не использовались.

Источник: РИА "Новости"

Прокуратура Омской области по суду добилась возвращения муниципалитету 15 земельных участков общей площадью 14 тысяч квадратных метров в Омском районе. Они были сданы в аренду двум гражданам для ведения огородничества.

Однако было установлено, что участки по назначению не использовались. Прокуроры подали иск о признании договоров аренды земели недействительными и потребовали вернуть участки в распоряжение муниципалитета. Суд удовлетворил требования в полном объеме.

Ранее мы писали, что в Омской области сложилась тревожная ситуация с пожарной безопасностью на заброшенных землях. 38 тысяч гектаров сельхозугодий взяты на особый контроль. Речь идёт о земельных участках, которые годами не использовались по назначению, поросли бурьяном, сухой травой и кустарником, которые в случае пожара мгновенно вспыхивают, угрожая соседним лесам, деревням и дачным кооперативам.