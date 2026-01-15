Звезда сериала «Возвращение Мухтара» Оксана Сташенко появилась на показе фильма «Завербованный», снятого её друзьями. Артистка пребывала в прекрасном настроении. Рассказала, каким был её день, и поздравила со Старым Новым годом. По мнению актрисы, это особый сакральный праздник. Смотрите видео.
Звезда «Мухтара» Сташенко поздравила со Старым Новым годом
