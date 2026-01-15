Личный подвиг: жёны на снежном фронте Москвы

Пока вечерняя Москва с трудом пробивается сквозь снег к домашнему теплу, в её дворах разворачивается невиданная битва со стихией. Чтобы справиться с завалами, штаты коммунальщиков с января увеличены втрое. На улицы вышли все, и это стало семейным делом: жёны взяли в руки лопаты, чтобы помочь мужьям поскорее закончить и самим вернуться в семью. В тесные дворы не заедет трактор, поэтому главная сила здесь — человеческая. Город, вероятно, никогда не видел столько дворников, работающих плечом к плечу в свете фонарей.