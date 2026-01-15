Медведева в жюри: появились подробности съемок нового сезона «Ледникового периода»

14 января в спортивном комплексе Лужники стартовали съемки нового сезона «Ледникового периода». На лед вышли профессиональные фигуристы вместе со звездами из разных творческих сфер.
В состав жюри вошли тренер Татьяна Тарасова, чемпион мира в танцах на льду Роман Костомаров, чемпион Максим Траньков и фигуристка Евгения Медведева вместе с избранником Ильдаром Гайнутдиновым.
Фигуристка Александра Трусова и ее муж Макар Игнатов решили прийти на шоу вместе с новорожденным сыном. Спортсменку поставили в пару с актером Иваном Жвакиным.
— Я не разрешаю ему кататься с другими девочками. Поэтому, конечно же, спросила, а можно ли мне — и получила одобрение. Муж не ревнивый, — рассказала Трусова.
Наставник проекта Илья Авербух, в свою очередь, рассказал, что в проекте может принять участие и фигуристка Камила Валиева.
— У Камилы сейчас действительно все силы брошены на возвращение в спорт, и мы с уважением к этому относимся, — отметил он.
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова ранее уже делилась подробностями об участии в новом сезоне телешоу «Ледниковый период».