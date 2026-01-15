На реках Приморья лед местами окреп, но море остается опасным

«Сильные ветра приводят к отрыву льдин от основного припая и выносу их в открытую морскую часть. По этой же причине наблюдается и разрушение ледового покрова. Поэтому, несмотря на морозную погоду, при выходе на лед обязательно нужно сверяться с прогнозами синоптиков и спасателей и соблюдать осторожность», — приводит пресс-служба слова специалиста регионального минГОЧС.