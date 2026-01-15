На реках Приморья лед местами окреп, но море остается опасным

Устойчивые морозы в Приморье пока не привели к образованию равномерного и безопасного ледового покрова. Если на большинстве рек края лед уже достиг безопасной для человека толщины, то акватории заливов из-за сильных ветров по-прежнему таят угрозу. Первые случаи провала техники под лед в регионе уже зафиксированы, сообщила пресс-служба правительства Приморья.
«Сильные ветра приводят к отрыву льдин от основного припая и выносу их в открытую морскую часть. По этой же причине наблюдается и разрушение ледового покрова. Поэтому, несмотря на морозную погоду, при выходе на лед обязательно нужно сверяться с прогнозами синоптиков и спасателей и соблюдать осторожность», — приводит пресс-служба слова специалиста регионального минГОЧС.
По данным Примгидромета, за первую декаду января толщина ледового покрова на реках края составляет от 2 до 11 см, что делает его относительно безопасным для пеших прогулок. Однако ситуация на море сложнее.
В Амурском заливе припайный (неподвижный) лед наблюдается лишь местами, а его толщина не превышает 5−10 см. Аналогичная картина в бухтах заливов Посьет и Новик, у острова Русского и в вершине Уссурийского залива. В проливе Босфор Восточный лед настолько тонкий, что сильный ветер легко его разрушает, не давая сформироваться прочному покрову.
Напомним, временный запрет на выход граждан на лед действует на территории Владивостокского городского округа с 5 декабря. Нарушение запрета влечет административную ответственность. Власти призывают жителей и гостей края соблюдать меры безопасности и не рисковать жизнью.
Также отметим, что в регионе участились случаи провала под лед автомобилей рыбаков. Так, сразу пять машин провалились под лед в Амурском заливе в районе устья реки Раздольная в течение 7 января.