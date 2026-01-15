Хирург из Иркутска Юрий Козлов выступил на международном конгрессе

Главный врач Иркутской областной детской клинической больницы, профессор Юрий Козлов выступил на престижном международном конгрессе Ротенберга. Темой его доклада стал современный статус детской роботической хирургии в мире.
Профессор рассказал, что выступление стало очень ответственным событием в его карьере. Его лекция, на подготовку которой ушли месяцы, собрала все актуальные данные по использованию роботов в операциях у детей.
— Робот-ассистированная хирургия в детской популяции находится в зародышевом состоянии, но имеет громадный потенциал роста. Иркутская команда занимает сейчас передовые позиции в робототехнике у детей — всё, что мы рассказываем и показываем, становится историей и отправной точкой для других, — отметил Юрий Козлов.
В работе были показаны преимущества и ограничения метода, а также процесс обучения хирургов для работы с роботической консолью. Особое внимание уделили телероботической хирургии — направлению, которое позволит решить проблему доступности высокотехнологичной помощи для детей в отдалённых регионах.
