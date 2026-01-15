Хирург из Иркутска Юрий Козлов выступил на международном конгрессе

— Робот-ассистированная хирургия в детской популяции находится в зародышевом состоянии, но имеет громадный потенциал роста. Иркутская команда занимает сейчас передовые позиции в робототехнике у детей — всё, что мы рассказываем и показываем, становится историей и отправной точкой для других, — отметил Юрий Козлов.