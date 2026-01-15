Ричмонд
Хирург из Иркутска Юрий Козлов выступил на международном конгрессе

Темой его доклада стал современный статус детской роботической хирургии в мире.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Главный врач Иркутской областной детской клинической больницы, профессор Юрий Козлов выступил на престижном международном конгрессе Ротенберга. Темой его доклада стал современный статус детской роботической хирургии в мире.

Профессор рассказал, что выступление стало очень ответственным событием в его карьере. Его лекция, на подготовку которой ушли месяцы, собрала все актуальные данные по использованию роботов в операциях у детей.

— Робот-ассистированная хирургия в детской популяции находится в зародышевом состоянии, но имеет громадный потенциал роста. Иркутская команда занимает сейчас передовые позиции в робототехнике у детей — всё, что мы рассказываем и показываем, становится историей и отправной точкой для других, — отметил Юрий Козлов.

В работе были показаны преимущества и ограничения метода, а также процесс обучения хирургов для работы с роботической консолью. Особое внимание уделили телероботической хирургии — направлению, которое позволит решить проблему доступности высокотехнологичной помощи для детей в отдалённых регионах.

