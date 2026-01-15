Россиянам разрешили не ходить на работу при непогоде

Он подчеркнул, что при возникновении такого случая сотрудник обязан уведомить работодателя. Также работник должен подтвердить обстоятельства, которые мешают ему добраться до офиса или производства. Доказательством могут служить официальные данные метеорологических служб, сообщения дорожных и транспортных организаций, а также публикации в СМИ.