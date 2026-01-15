Россиянам разрешили не ходить на работу при непогоде

В России сотрудники имеют право не ходить на работу в случае снежных бурь, наводнений и пожаров. Об этом напомнил главный технический инспектор труда Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Алексей Безюков.
«Снежные заносы, пожары, наводнения, землетрясения — такие ЧС дают возможность людям, не участвующим в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, не выходить на работу», — сказал Безюков «РИА Новости».
Он подчеркнул, что при возникновении такого случая сотрудник обязан уведомить работодателя. Также работник должен подтвердить обстоятельства, которые мешают ему добраться до офиса или производства. Доказательством могут служить официальные данные метеорологических служб, сообщения дорожных и транспортных организаций, а также публикации в СМИ.
Напомним, Гидрометцентр спрогнозировал морозную неделю в Свердловской области. В отдельных районах региона температура опускалась до −40 градусов. В Екатеринбурге вторую ночь подряд термометры фиксируют −30 градусов. Ученики начальных классов остаются дома.
Однако, по прогнозам метеоролога Алексея Пулина, к выходным морозы отступят. В субботу и воскресенье днем ожидается −11 градусов. На следующей неделе в регионе вновь похолодает.