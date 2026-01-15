В трех городах и двух районах Ростовской области сбили БПЛА

В ночь на четверг, 15 января, силы ПВО отразили воздушную атаку над Ростовской областью. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Беспилотники сбили в Каменске, Таганроге и Донецке, а также в Миллеровском и Советском сельском районах.
— Никто из людей не пострадал. Данных о разрушениях на земле не поступало, — сказано в сообщении.
Подпишись на нас в МАХ и Telegram!
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше