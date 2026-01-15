Ричмонд
МЧС сказало, что поиски пропавшей под Мурманском белоруски были приостановлены

МЧС приостановило поиски пропавшей во время айсфлоатинга белоруски под Мурманском.

Источник: Комсомольская правда

МЧС сказало, что поиски пропавшей 1 января во время айсфлоатинга под Мурманском белоруски были приостановлены. Подробности БелТА озвучила сообщила начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Мурманской области Дина Рыгина.

— Поисковые работы приостановлены до улучшения погодных условий, — подчеркнула начальник пресс-службы.

По ее словам, в Мурманской области зафиксирован нетипично холодный январь. Рыгина обратила внимание, что залив очень сильно парит и видимость очень маленькая. Она отметила, что к выходным в регионе ожидается потепление.

— Как будет возможность, поиски возобновят, — пояснила Дина Рыгина.

Ранее мы писали, что МЧС РФ с вертолета обследовали акватории Кольского залива и Баренцева моря. Также МЧС РФ показало, как вертолет МИ-8 ищет белоруску, пропавшую во время айсфлоатинга под Мурманском.

Вместе с тем к поискам белоруски привлекли и волонтеров. Были озвучены и первые версии пропажи туристки из Беларуси.

Кроме того, СК РФ раскрыл детали уголовного дела после пропажи белоруски на айсфлоатинге под Мурманском: «Специализированные гидротермокостюмы имеют истекший срок годности».