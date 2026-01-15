Калининградская область осталась без прямых рейсов в Апатиты

Авиакомпания «Россия» досрочно исключила рейсы из Калининграда в Апатиты (Хибины) из зимнего расписания. Направление исчезло из онлайн-табло аэропортов, а на сайте перевозчика больше нельзя купить билеты на даты после 12 января. Об этом пишут «Мурманский вестник» и «РБК Калининград».