Один из крупных налогоплательщиков Омска сменил прописку на московскую

Данные о том, что отныне юридическим адресом компании является город Москва, появились в ЕГРЮЛ 12 января. Для Омска это чревато существенными потерями налогов. Например, согласно действующему налоговому законодательству РФ по месту регистрации юрлица, в частности, платится возросший с этого года НДС и ряд других налоговых сборов. Налог на имущество юрлица, НДФЛ, земельный налог предприятие по-прежнему будет платить по месту своего фактического нахождения.