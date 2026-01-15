Один из крупных налогоплательщиков Омска сменил прописку на московскую

Один из крупных налогоплательщиков Омской области, АО «Омский завод современных технологий машиностроения», сменил омскую прописку на московскую.
Данные о том, что отныне юридическим адресом компании является город Москва, появились в ЕГРЮЛ 12 января. Для Омска это чревато существенными потерями налогов. Например, согласно действующему налоговому законодательству РФ по месту регистрации юрлица, в частности, платится возросший с этого года НДС и ряд других налоговых сборов. Налог на имущество юрлица, НДФЛ, земельный налог предприятие по-прежнему будет платить по месту своего фактического нахождения.
По данным сервиса «Прозрачный бизнес», в 2024 году "Омский завод современных технологий машиностроения заплатил налогов порядка 312 миллионов рублей, из них около 283 миллионов рублей НДС.
В Омске завод работает с 2015 года и занимается производством спецоборудования.