На стадионе «Локомотив» в Иркутске обустроили поля для зимнего футбола и хоккея с мячом

Объект находится в оперативном управлении СШ «Центр развития спорта». Здесь созданы условия для непрерывного тренировочного процесса в холодное время года.
Этой зимой для футболистов, а это 140 ребят, подготовили полноценное поле. Воспитанники 2008, 2010, 2012 и 2013 годов рождения, которые уже побеждают на областных соревнованиях, теперь могут тренироваться круглогодично. Занятия на снегу помогают им становиться выносливее, улучшать координацию и технику, а также лучше понимать друг друга в игре, сообщает пресс-служба городской администрации.
Для отделения хоккея с мячом, где в настоящее время ведется дополнительный набор, залита ледовая площадка размером 90 на 70 метров. Такие габариты соответствуют требованиям Федерации хоккея с мячом России и позволяют организовать учебно-тренировочный процесс для начинающих спортсменов.
«В “Локомотиве” 223 юных спортсмена занимаются футболом, дзюдо, тяжелой атлетикой и хоккеем с мячом под руководством 11 квалифицированных тренеров. Воспитанников отделения тяжелой атлетики, в котором тренируются 12 членов сборной области, готовят к соревнованиям действующие мастера спорта России. Сейчас ведется дополнительный набор ребят в отделения хоккея с мячом (2016−2018 годов рождения) и футбола (2017−2018 годов рождения)», — отметил начальник управления по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Иркутска Дмитрий Метляев.
Юный воспитанник спортивной школы Илья Харитонов занимается хоккеем с мячом с 4 лет. Он мечтает стать знаменитым хоккеистом, когда вырастет.
«Я очень люблю хоккей, и мне нравится заниматься в этой спортивной школе. Когда катаешься на коньках и играешь, развиваешь ловкость, становишься быстрее и выносливее. А еще это просто здорово — мы с ребятами весело проводим время на льду. В секции я нашел много хороших друзей», — рассказал Илья Харитонов.