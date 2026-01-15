В России закрылись все рестораны KFC

Эпоха американского фастфуда в России официально завершилась: на карте страны больше не осталось ресторанов под брендом KFC. Как сообщили РБК в компании «Юнирест», процесс полного ребрендинга бывших точек сети в рестораны Rostic’s успешно завершен.
По данным пресс-службы «Юнирест», сегодня все заведения работают и развиваются исключительно под новым российским брендом. Сеть Rostic’s, включая собственные и франчайзинговые точки, насчитывает уже более 1300 ресторанов.
Информацию об отсутствии на картах заведений под старым названием подтвердил и представитель сервиса 2ГИС. По его словам, изменения вносились на основе официальных данных от управляющей компании.
Прежде сеть ресторанов быстрого питания Subway провела ребрендинг в России. Теперь новое название заведения — Subjoy. У бренда поменяется позиционирование, название, логотип и визуал. Ребрендинг пройдет в несколько этапов и затронет точки по всей России.