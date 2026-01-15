Ричмонд
WP: Иран и Израиль при посредничестве РФ договорились не атаковать друг друга

Иран и Израиль при посредничестве России ведут непрямые переговоры, в рамках которых стороны договорились воздержаться от взаимных атак. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на осведомленных дипломатов и региональных чиновников.

— В конце декабря, за несколько дней до начала протестов в Иране, израильские власти через Россию уведомили иранское руководство, что они не будут наносить удары по Ирану, если Израиль не будет атакован первым, — сообщается в публикации.

Авторы материала отмечают, что Тегеран передал через Москву, что также воздерживается от превентивного удара. По данным газеты, договор заключили в момент подготовки Тель-Авивом масштабной военной операции против движения «Хезболла» в Ливане.

При этом в WP не уточнили, поменялось ли отношение сторон к уговору на фоне масштабных протестов в Иране.

8 января в Тегеране прошел масштабный антиправительственный протест. Участники акции захватили уже три города, включая Кередж, они блокировали дороги и жгли полицейские участки. Силовики открыли по протестующим огонь: в результате стрельбы, по предварительным данным, погибли 45 человек, включая четырех несовершеннолетних и двух полицейских.

Иранские протестующие во время беспорядков заживо сожгли прокурора провинции Северный Хорасан и еще нескольких сотрудников силовых служб. По данным СМИ, в моргах только шести больниц Тегерана находятся тела 217 человек, которые погибли при подавлении протестов.

12 января глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что у страны есть документы, подтверждающие причастность США и Израиля к террористическим действиям в стране.

