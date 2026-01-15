В год Культурной столицы России в Омске выступит один из старейших православных хоров — мужской хор Московского Свято-Данилова монастыря. В древнерусских летописях первое упоминание о нём относится к 1282 году, когда был создан Данилов монастырь — самая древняя обитель Москвы. Каждое его выступление погружает в особый мир умиротворения и радости, сообщает пресс-служба регионального минкульта.
Хор исполняет русские народные и авторские песни, романсы, духовную музыку. Он связан с крупнейшими центрами православной жизни России — Свято-Троицкой Сергиевой, Александро-Невской, Киево-Печерской, Почаевской лаврами.
В Омске в Концертном зале сегодня певчие выступят с новой программой «ПЕСНИ НАШЕЙ ПАМЯТИ…» (6+).
Ранее мы писали о выступлении Омского государственного русского народного хора в Кремле. Масштабная постановка «Крепость Сибири», посвящённая легендарному походу Ермака, стала настоящим триумфом. Зрители увидели 90 артистов в 738 костюмах с уникальными аранжировками сибирских песен. Коллективу рукоплескали стоя.