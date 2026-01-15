В год Культурной столицы России в Омске выступит один из старейших православных хоров — мужской хор Московского Свято-Данилова монастыря. В древнерусских летописях первое упоминание о нём относится к 1282 году, когда был создан Данилов монастырь — самая древняя обитель Москвы. Каждое его выступление погружает в особый мир умиротворения и радости, сообщает пресс-служба регионального минкульта.