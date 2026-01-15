Топ-5 главных новостей в Молдове 15 января 2026: Почему США ввели запрет на визы для граждан Молдовы; в Молдове назвали размер налога на посылки из-за рубежа — это удар по людям; синоптики в Молдове

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро четверга, 15 января 2026:
1. В Молдове назвали размер налога на посылки из-за рубежа: НДС 20 процентов и плюс 20 леев — это грабеж, к которому власти ПАС клялись не прибегать.
2. США ввели запрет на визы для граждан Молдовы: Что происходит.
3. Мороз испытывает жителей Молдовы на прочность: Синоптики обещают снег и холода до −20 градусов на севере страны.
4. Спикер парламента Грузии: «Мы не хотим, чтобы наша страна была так же упразднена, как это хочет сделать с Молдовой Санду».
5. «Спим с включенным светом, в страхе, что тараканы заползут в уши»: Руководство Технического университета Молдовы признало, что в общежитии есть насекомые, но во всём обвинило студентов.
