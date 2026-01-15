Ричмонд
Топ-5 главных новостей в Молдове на утро четверга, 15 января 2026.

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро четверга, 15 января 2026:

1. В Молдове назвали размер налога на посылки из-за рубежа: НДС 20 процентов и плюс 20 леев — это грабеж, к которому власти ПАС клялись не прибегать.

2. США ввели запрет на визы для граждан Молдовы: Что происходит.

3. Мороз испытывает жителей Молдовы на прочность: Синоптики обещают снег и холода до −20 градусов на севере страны.

4. Спикер парламента Грузии: «Мы не хотим, чтобы наша страна была так же упразднена, как это хочет сделать с Молдовой Санду».

5. «Спим с включенным светом, в страхе, что тараканы заползут в уши»: Руководство Технического университета Молдовы признало, что в общежитии есть насекомые, но во всём обвинило студентов.

«Президент Молдовы в лице своей мамы опорочила профессию учителя»: Педагоги комментируют слова Санду о пропагандистских митингах.

Культ личности, партийные привилегии, лозунги на каждом повороте, штрафы за инакомыслие, политические репрессии, вплоть до тюремного заключения — это не о Советском Союзе, это о ПАС (далее…).

Вы поносите президента — тогда мы идем к вам: Как Майя Санду возродила позорный институт сутяжничества в Молдове.

Глава государства взыскала более 67 тысяч леев в качестве компенсации за моральный ущерб через судебного пристава (далее…).

В Молдове прекращают вещание 14 российских каналов, включая детские и на темы о здоровье: Об этом сообщили крупнейшие операторы кабельного телевидения.

Программная сетка пополняется 31 новым телеканалом, которые в основном представлены румынскими вещателями (далее…).

