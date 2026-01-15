Ричмонд
Дополнительные 25 коек развернули на базе акушерского стационара в Новокузнецке

На базе акушерского стационара № 2 в Новокузнецке, где помогают роженицам после закрытия роддома № 1, развернули дополнительные 25 коек. Об этом в четверг, 15 января, сообщили в пресс-службе Новокузнецкой городской клинической больницы № 1.

— Оказание помощи матерям и новорожденным организовано. Акушерский стационар № 2 имеет мощность 80 коек, на сегодняшний день дополнительно развернуто 25 свободных коек, — цитирует заявление больницы ТАСС.

На данный момент шесть детей из роддома № 1 Новокузнецка находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии в детской клинической больнице имени Ю. С. Малаховского.

Ранее следователи также задержали главного врача и завотделением реанимации роддома в Новокузнецке, где за новогодние праздники скончались девять младенцев.

На роддом жаловались роженицы. Женщинам давили на живот, ругали матом, а также оставляли их одних во время схваток. В прошлом году медики этого роддома оторвали руку ребенку во время родов.

Следователи CУСК и прокуратура Кемеровской области также начали проверку по факту сообщений о смерти новорожденных в родильном доме № 1.