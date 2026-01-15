С марта омские работодатели смогут отправлять сотрудников к психиатру

С 1 марта 2026 года в России вступает в силу новое правило, согласно которому работодатели получат право направлять сотрудников на психиатрическое освидетельствование. Об этом сообщила кандидат медицинских наук, доцент Пироговского университета Мария Соловьёва, передаёт Irk.ru.
Основанием для направления станет наличие признаков психических расстройств, выявленных в ходе обязательного медицинского осмотра. Если врач посчитает необходимым, работнику предложат пройти дополнительное обследование у психиатра.
По итогам освидетельствования человека могут временно признать неспособным выполнять определённые виды работ. Это решение, как отметила Соловьёва, направлено на обеспечение безопасности как для самого работника, так и для окружающих его коллег.
Процедура будет включать приём у врача-психиатра, сбор жалоб, изучение психиатрического анамнеза и проведение психопатологического обследования.
Нововведение призвано упорядочить процесс принятия решений в ситуациях, когда состояние здоровья может повлиять на профессиональную деятельность.