В Тегеран направились несколько самолетов после открытия неба над Ираном

Минувшей ночью, с 14 на 15 января, сервис сообщал, что власти Ирана закрыли небо на фоне протестов в стране более чем на 2 часа, принимались только международные рейсы со спецразрешением. Позже международное информационное агентство Reuters передавало, что запрет на полеты продлили до 07:00 (06:30 мск), но исключение также продолжило действовать для международных рейсов, имеющих специальное разрешение.