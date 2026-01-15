В Тегеран направились несколько самолетов после открытия неба над Ираном

Несколько самолетов направились в Тегеран после открытия неба над Ираном, проинформировал сервис Flightradar24, отслеживающий воздушные суда в режиме реального времени.
«После того как истек срок закрытия воздушного пространства Ирана, некоторые самолеты летят в сторону Тегерана», — говорится в X-аккаунте* сервиса.
К посту прикреплен скриншот с сайта Flightradar24, свидетельствующий о нахождении над иранской территорией пяти самолетов.
Минувшей ночью, с 14 на 15 января, сервис сообщал, что власти Ирана закрыли небо на фоне протестов в стране более чем на 2 часа, принимались только международные рейсы со спецразрешением. Позже международное информационное агентство Reuters передавало, что запрет на полеты продлили до 07:00 (06:30 мск), но исключение также продолжило действовать для международных рейсов, имеющих специальное разрешение.
Глава иранского МИД Аббас Арагчи заявил, что ситуация в стране стабилизировалась.
