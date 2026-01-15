Отмены и задержки рейсов: что происходит в аэропортах России 15 января

В расписании также отмечены отмены рейсов. Так, отменен вылет рейса «Уральских авиалиний» в Гянджу, запланированный на 10:00. Не состоится рейс этой же авиакомпании в Куляб, который должен был отправиться в 21:55. Кроме того, отменен поздний рейс «Уральских авиалиний» в Душанбе с вылетом в 23:00.