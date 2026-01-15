Отмены и задержки рейсов: что происходит в аэропортах России 15 января

По всей стране прошел ряд задержек рейсов ночью 15 января.
Ночью 15 января обстановка в аэропортах России оставалась довольно спокойной. Тем не менее, в трех воздушных гаванях пришлось временно ограничить прием и выпуск самолетов, а по всей стране прошел ряд отмен и задержек рейсов. О том, что происходит в аэропортах России утром 15 января — в материале URA.RU.
В каких аэропортах ввели ограничения ночью 15 января.
Этой ночью в четырех аэропортах России ввели временные ограничения. Запрет на прием и выпуск воздушных судов коснулся воздушной гавани Калуги, Саратова, Самары, и Оренбурга сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
По состоянию на 7:30 мск, с аэропорта Калуги и Саратова уже сняли ограничения — работа продолжается в штатном режиме. Над Самарой небо по-прежнему закрыто.
Аэропорты Москвы.
По данным онлайн-табло, 15 января в аэропорту Внуково существенно задержан вылет самолета в Астану: рейс DV 814 авиакомпании SCAT, запланированный на 01:20, перенесен на 11:00. Также отменен ночной рейс в Хургаду — рейс 4S 3118 авиакомпании Red Sea Airlines с вылетом в 02:30 не состоится.
Рано утром задержан вылет самолета в Анталью: рейс PC 1577 авиакомпании Pegasus, который должен был отправиться в 04:10, перенесен на 07:55. Кроме того, с опозданием вылетит рейс в Дубай — самолет FZ 970 / EK 2145 авиакомпаний Flydubai и Emirates вместо 06:55 отправится в 12:30.
Отменен утренний рейс в Санкт-Петербург: вылет FV 6188 / SU 6188 авиакомпаний «Россия» и «Аэрофлот», запланированный на 07:00, не состоится.
С задержкой отправятся рейсы в Стамбул и Хургаду. Так, рейс TK 420 авиакомпании Turkish Airlines перенесен с 07:55 на 08:15, а рейс NE 603 авиакомпании Nesma Airlines в Хургаду — с 07:55 на 08:30.
Также зафиксированы задержки рейсов в Анталью, Душанбе, Ереван и Алматы. Самолет DP 839 в Анталью перенесен с 08:40 на 10:00, рейс UT 801 в Душанбе — с 08:50 на 10:10, рейс 3F 322 в Ереван — с 09:40 на 10:00, а рейс DV 810 в Алматы — с 09:50 на 11:00.
В первой половине дня отменены несколько рейсов в Санкт-Петербург. Так, не состоятся вылеты FV 6052 / SU 6052 (09:30), FV 6004 / SU 6004 (10:30) и FV 6008 / SU 6008 (12:30).
Кроме того, с задержкой вылетит рейс в Баку: самолет J2 808 авиакомпании Azerbaijan Airlines, запланированный на 11:30, отправится в 12:30.
Во второй половине дня зафиксирована значительная задержка рейса в Якутск — вылет R3 466 / 6R 4466 перенесен с 13:00 на 17:40. Также отменен вечерний рейс в Новосибирск: самолет R3 687 авиакомпании «Якутия» с вылетом в 18:00 не состоится.
По данным онлайн-табло, 15 января в аэропорту Шереметьево задержка отмечена у рейса в Тегеран. Самолет SU W514 авиакомпании «Аэрофлот», который должен был вылететь в 22:30 14 января, отправится только в 11:05 15 января.
Отменен ночной рейс в Дубай. Вылет самолета SU 524 авиакомпании «Аэрофлот», запланированный на 02:15, не состоится. Рано утром задержан рейс в Нижнекамск. Самолет FV 6247 / SU 6247 авиакомпаний «Россия» и «Аэрофлот» вместо 05:55 отправится в 07:15. Также с задержкой вылетит рейс в Саратов — самолет SU 1356 авиакомпании «Аэрофлот» перенесен с 07:25 на 09:25.
Задержка зафиксирована и на международных направлениях. Рейс WY 186 авиакомпании Oman Air в Маскат, запланированный на 07:30, перенесен на 08:50. Кроме того, вылет самолета SU 2130 авиакомпании «Аэрофлот» в Стамбул задержан с 08:30 до 10:10.
Во второй половине дня значительная задержка отмечена у рейса в Абу-Даби. Самолет EY 842 / GA 9131 авиакомпаний Etihad Airways и Garuda Indonesia, который должен был вылететь в 12:30, отправится только в 15:15.
По данным онлайн-табло, 15 января в аэропорту Домодедово задержан утренний рейс в Абу-Даби. Самолет авиакомпаний Air Arabia Abu Dhabi и Etihad Airways, который должен был вылететь в 07:25, отправится только в 13:05.
Также с опозданием вылетит самолет в Дубай авиакомпании «Уральские авиалинии»: рейс, запланированный на 07:30, перенесли на 08:10. Задержка отмечена и у рейса в Ташкент авиакомпании Qanot Sharq — вылет перенесен с 09:00 на 10:00.
Сдвинут вылет еще одного рейса в Дубай. Самолет авиакомпаний Emirates и S7 Airlines вместо 09:45 отправится в 12:10. Кроме того, задержан рейс S7 Airlines в Калининград — вылет перенесен с 10:05 на 10:35.
Во второй половине дня зафиксирована задержка рейса авиакомпании «Уральские авиалинии» в Калининград: самолет должен был вылететь в 11:30, однако отправление перенесли на 13:15. Также с опозданием вылетит рейс Air Arabia в Шарджу — отправление перенесено с 14:20 на 15:50.
Вечером задержан рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» в Ош: самолет отправится в 20:40 вместо 19:20.
В расписании также отмечены отмены рейсов. Так, отменен вылет рейса «Уральских авиалиний» в Гянджу, запланированный на 10:00. Не состоится рейс этой же авиакомпании в Куляб, который должен был отправиться в 21:55. Кроме того, отменен поздний рейс «Уральских авиалиний» в Душанбе с вылетом в 23:00.
Аэропорт Санкт-Петербурга.
По данным онлайн-табло, 15 января в аэропорту Пулково был отменен рейс авиакомпаний «Россия» и «Аэрофлот» в Москву. Самолет FV 6051 / SU 6051, который должен был вылететь в 07:00, не состоится.
С существенной задержкой вылетит рейс в Самару. Самолет авиакомпаний «Россия» и «Аэрофлот», запланированный на 07:40, отправится только в 09:40. Кроме того, задержан рейс в Иваново авиакомпаний Ikar и Nordwind — вылет перенесен с 07:45 на 08:10.
В первой половине дня зафиксирована задержка международного рейса в Ереван. Самолет авиакомпании FLYONE Armenia вместо 10:00 отправится в 11:50.
Также в расписании отмечены отмены рейсов в Москву. Так, не состоится вылет рейса FV 6007 / SU 6007 авиакомпаний «Россия» и «Аэрофлот», запланированный на 10:00. Отменен рейс FV 6956 / SU 6956 с вылетом в 10:30, а также рейс FV 6027 / SU 6027, который должен был отправиться в 13:00.
Во второй половине дня отменен еще один рейс в столицу — FV 6175 / SU 6175 авиакомпаний «Россия» и «Аэрофлот» с вылетом в 16:00. Кроме того, не состоится рейс FV 6516 / SU 6516 в Москву, запланированный на 19:00, а также вечерний рейс FV 6169 / SU 6169 с вылетом в 21:00.
Аэропорт Екатеринбурга.
По данным онлайн-табло, утром 15 января в аэропорту Кольцово с опозданием должен отправиться самолет в Ташкент авиакомпании «Уральские авиалинии». Рейс, запланированный на 09:55, перенесен на 10:20.
Также задержан вылет в Санкт-Петербург. Самолет «Уральских авиалиний», который должен был отправиться в 10:05, вылетит в 10:25. В середине дня зафиксирована задержка рейса в Ереван. Самолет авиакомпании «Аэрофлот» вместо 12:10 отправится в 13:00.
Вечером с существенным опозданием вылетит рейс в Москву. Самолет SU 1405 авиакомпании «Аэрофлот», запланированный на 21:10, перенесен на 23:10. Кроме того, в расписании отмечена отмена рейса. Так, не состоится вылет самолета авиакомпании Red Wings в Омск, который должен был отправиться в 18:25.
Аэропорт Сочи.
По данным онлайн-табло, 15 января в аэропорту Сочи зафиксирована задержка одного рейса на вылет.
Утром с опозданием должен отправиться самолет в Ставрополь. Рейс авиакомпании «Азимут», запланированный на 07:40, перенесен на 08:10.
Других задержек или отмен рейсов на вылет по состоянию на текущие данные онлайн-табло в аэропорту Сочи не зафиксировано. Пассажирам рекомендуется уточнять актуальный статус рейсов у авиакомпаний, так как информация может обновляться.